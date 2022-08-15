اليمن... دعم إنساني

خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة، تعقد المشهد الإنساني في اليمن أكثر، وترفع من وتيرة الجوع خاصة في ظل تراجع إمدادات الغذاء العالمية من دول المنشأ، إضافة إلى أن تقييد الميليشيات لحركة سكان تعز بفرض حصار طويل الأمد على المدينة، يعيق ملايين اليمنيين عن الحركة ويقيد ممارستهم للأنشطة الاقتصادية والإنسانية.

الإمارات تعمل مع شركائها لاحتواء هذا الوضع الإنساني الصعب المتمثل بالجوع والحرمان والنزوح بين أبناء الشعب اليمني، ومن بينهم ملايين النساء والأطفال، بفعل الممارسات الحوثية اليومية، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني بتأمين الغذاء وتأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، إلى جانب إقامة مشاريع تنموية تمكن اليمنيين من تأمين رزقهم وقوت عائلاتهم يومياً.

الهدنة الإنسانية كانت لها انعكاساتها الإيجابية خلال الأشهر الماضية، لكن الأمل يبقى في تحقيق سلام شامل ومستدام، ينهي الأزمة، ويوقف معاناة الشعب اليمني تماماً، على أن ذلك يتطلب تجاوب الحوثي مع الدعوات الدولية والتعاون مع الجهود الأممية الرامية للوصول إلى هذا الحل الدائم، بوقف الخروقات وإنهاء حصار تعز واللجوء للحوار، لأن الشعب اليمني يستحق العيش بأمان واستقرار وأن ينعم بالتنمية والازدهار واستعادة دوره الطبيعي وسط محيطه العربي.