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فيرجسون يقترب من ختامي «جولف دبي»

فيرجسون يقترب من ختامي «جولف دبي»
15 أغسطس 2022 14:00

 
دبي (الاتحاد)

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قطع الأسكتلندي إيوان فيرجسون خطوة كبيرة، للتأهل إلى البطولة الختامية لموسم جولة دي بي وورلد للجولف، التي تقام في دبي خلال نوفمبر المقبل، بعد فوزه بلقب بطولة «أي أس بي أس» هاندا من أفيف كلينك في إيرلندا الشمالية.
وحصد فيرجسون بهذا الفوز 335 نقطة، جعلته يتقدم للمركز الـ 17 بحسب الترتيب الأسبوعي العالمي، لجولة دي بي وورلد هذا الموسم، ليعزز حظوظه بالتواجد ضمن قائمة أفضل 50 لاعباً هذا الموسم، للتأهل إلى البطولة الختامية التي تقام في عقارات جميرا للجولف.
وأنهى فيرجسون البطولة بتحقيق 12 ضربة تحت المعدل، لتكون هذه ثاني بطولاته خلال مسيرته في جولة دي بي وورلد، والمفارقة أن اللقبين جاءا هذا الموسم، بعد فوزه في مارس الماضي بلقب بطولة قطر ماسترز للجولف.
وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات، وهي أبوظبي إتش إس بي سي، دبي ديزرت كلاسيك، رأس الخيمة، ورأس الخيمة كلاسيك، وجولة دي بي وورلد.
ويتأهل أفضل 50 لاعباً حصرياً على مدار الموسم إلى بطولة جولة دي بي وورلد من 17 إلى 20 نوفمبر، وتقدم جوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار.

دبي
الجولف
اسكتلندا
عقارات جميرا للجولف
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