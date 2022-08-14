الطاقة... تجدد وريادة

مشاريع وسياسات إماراتية داعمة وهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة ببلوغ صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050... رؤية ترتكز على تنوع مزيج الطاقة بين النووية والشمسية والرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تتصاعد أهميته عالمياً بسبب تداعيات أزمة المناخ، والحاجة الملحة إلى تقليل الإنبعاثات، كونها ظاهرة تتطلب التعاون والتكاتف عالمياً من أجل إحداث تقدم ملموس.

إلى جانب محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ومحطات الطاقة الشمسية، فإن الإمارات اقتحمت سوق الهيدروجين الأخضر في سعيها لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم جهودها لتحقيق الحياد المناخي، ويواكب أحدث المستجدات في قطاع الطاقة، وينسجم مع رؤيتها بالموازنة بين التنمية والبيئة، ويتسق مع تنامي دورها عالمياً في مجال الطاقة النظيفة وشراكاتها المبرمة مع دول عديدة في هذا الصدد.

رؤية الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، عالمية ولا تتوقف عند حد، ذلك أن نهج الدولة لتحقيق التنمية واستدامتها مبني على الشراكة، لذلك فإنها تعمل مع مختلف الدول لتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاث غازات الدفيئة، وتبادل الأفكار عبر اللقاءات البيئية العالمية للوصول إلى حلول تسرع تحقيق هدف الحياد المناخي، وعلى رأس هذه الفعاليات مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل، ليشكل نقطة انطلاقة إنسانية عالمية لإنقاذ الكوكب والإنسان.