واشنطن تستنكر «هجوماً إرهابياً» في القدس أُصيب فيه 5 أميركيين
يد برايس
15 أغسطس 2022 00:32
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الأحد، أن الولايات المتحدة تستنكر شدة ما قالت إنه "هجوم إرهابي" وقع خارج البلدة القديمة في القدس، والذي أصيب فيه ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أميركيين على الأقل.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في البيان "سفيرنا في إسرائيل والمسؤولون الأميركيون في القدس على اتصال بأسر الضحايا من المواطنين الأميركيين، الذين نقدم لهم تعاطفنا ودعمنا".
وأضاف "فريقنا في القدس يعمل على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".