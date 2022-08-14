نوتنجهام.. أول فوز في «البريميرليج» منذ 23 عاماً



لندن (أ ف ب)

حقق نوتنجهام فوريست، العائد هذا الموسم بين أندية النخبة، فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ العام 1999، بتفوقه 1-صفر على أرضه وبين جماهيره على وستهام.

وكان نوتنجهام بدأ مشواره في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 23 عاماً بسقوطه خارج أرضه ضد نيوكاسل 2-صفر الأسبوع الماضي.

تعاقد نوتنجهام، بطل أوروبا مرتين، مع 14 لاعباً هذا الصيف في مسعاه للبقاء بين الكبار مع نهاية الموسم وأسهم اثنان منهم بفوز «الأحد».

إذ سجل النيجيري تايوو أَونييي الهدف الأول عندما ارتدت تمريرة جيسي لينجارد من دفاع وست هام لترتطم به وتدخل الشباك «45+2».

وساهم الحارس دين هندرسون المعار من مانشستر يونايتد في فوز فريقه بعد أن تصدى لركلة جزاء سددها قائد وستهام ديكلان رايس بعد أن تسبب بها الاسكتلندي سكوت ماكيمنا للمسة يد «65».

وقبل ذلك ألغي هدف آخر لنوتنجهام للويلزي برينن جونسون الذي سدد الكرة في المرمى من وسط المنطقة، وذلك بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد «الفار».

وهذه الخسارة الثانية لوستهام الذي قدّم مستويات مميزة الموسم الماضي وحل سابعاً، بعد أن سقط 2-صفر على أرضه افتتاحاً ضد حامل اللقب مانشستر سيتي.