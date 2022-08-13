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«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»

«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
13 أغسطس 2022 19:24

 
ليتوانيا (الاتحاد)

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تنبيه من شرطة أبوظبي


حقق البطل الصاعد منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 الزمن الأفضل، من خلال تصفيات أفضل زمن والتي أقيمت مساء اليوم «السبت»، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، المقامة حالياً بمدينة كوبكيس الليتوانية، بعد أن أحرز زمناَ وقدره 39:568 ثانية في مسار السباق البالغ طوله 1660 متراً، ومتفوقاً على كافة الزوارق المشاركة، من خلال التصفيات، في حين حل في المركز الثاني زورق الشارقة 17، بقيادة سامي سيليو بزمن 39:808 ثانية، وثالثاً زورق موناكو 74 بقيادة جياكومو ساشي بزمن 40 ثانية، في حين كان حقق زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي المركز السابع، بعد حظ عاثر تعرض له من خلال منافسات التصفية الثانية للسباق.
وشهدت تصفيات السرعة ثلاثة مراحل، تأهل من خلالها المنصوري في كل تصفية حتى التصفية النهائية، والتي شهدت تأهل ستة زوارق، برز من خلالها وبقوة المنصوري، كي يكون أول المنطلقين من خلال السباق الرئيس للجولة، والمقرر غداً «الأحد».

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
زوارق الإمارات
ليتوانيا
منصور المنصوري
راشد القمزي
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