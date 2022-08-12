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بناة الغد

بناة الغد
13 أغسطس 2022 00:15

القيادة الرشيدة وضعت الشباب على سدة الأولويات الوطنية، وراهنت على نجاحهم وتحقيقهم الإنجازات في مختلف القطاعات، فأثبتوا قدرتهم وكفاءتهم، وشكلوا نموذجاً في الريادة، وكانوا عند مستوى ثقة القيادة بهم، فاقتحموا ميادين الفضاء والطاقة النووية والاقتصاد والصناعة والأعمال، وساهموا في صناعة القرار، وتفوقوا في الرياضة والثقافة والأدب، وجالوا في ساحات الإنسانية بالعالم.
لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفداً شبابياً، يجسد هذا الاهتمام، والإيمان بدور الشباب، والحرص على رفع هممهم ودفع طاقاتهم، ذلك أن التحديات العالمية الحالية، تتطلب جيلاً متسلحاً بالقيم والأخلاق، ومتشرباً لتقاليده وهوية مجتمعه الأصيل، وممتلكاً لمختلف أدوات مواجهة هذه التحديات من علم ومعرفة وإلمام بالتقنيات الحديثة، ومفعماً بالطموح، وقادراً على استيعاب المتغيرات وتطويعها في خدمة التنمية.
في الإمارات منظومة متكاملة ترعى الشباب وتمكنهم، وتحتضن أفكارهم، وتنمي مشاريعهم، وتشركهم في صياغة الخطط والاستراتيجيات، وتفتح الآفاق واسعة أمامهم لدخول المستقبل بكل ثقة، ليكونوا شركاء في الحفاظ على منجزات الاتحاد ومقدراته، وعنواناً لتميز الإمارات وصدارتها العالمية وتطورها، ومساهمين فاعلين بمسيرة الدولة التنموية المستدامة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

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