لينجليه يعاني «مشكلة صغيرة»!



لندن (رويترز)

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، إن المدافع كليمو لينجليه سيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلة عضلية، بينما سيغيب لاعب الوسط أوليفر سكيب لمدة أسبوعين بعد إصابته بكسر في قدمه.

وظهر لينجليه «27 عاماً»، والذي انضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني، في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون مطلع الأسبوع الجاري، لكن كونتي قال إنه لا يرغب في المخاطرة باللاعب الفرنسي.

وقال كونتي للصحفيين «لا أعتقد أنه متاح للمباراة ضد تشيلسي، يعاني من مشكلة صغيرة، وسكيب سيغيب) أيضاً لمدة أسبوعين، وأعتقد أن لينجليه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة. لا يوجد شيء خطير، إنه إجراء احترازي. ليس من الجيد المجازفة، تدرب بشكل منفصل وأعتقد أن هذا الأمر سيفيده».

وقال كونتي، الذي قاد توتنهام للمركز الرابع الموسم الماضي واللعب مباشرة في دوري أبطال أوروبا، إنه سعيد بالكيفية التي تم بها تعزيز التشكيلة بعد وصول ريتشارليسون وإيف بيسوما وديد سبنس وإيفان بريشيتش وفريزر فورستر.

وأضاف كونتي «تحسن الفريق، ولكني أعرف أنه لا يمكنني الحصول على نتيجة سريعة.

كما تحدث المدرب الإيطالي عن اعتماده المفرط على المهاجمين هاري كين وسون هيونج مين، اللذين سجلا 40 هدفاً، فيما بينهما بالدوري الموسم الماضي.

وقال كونتي «إنهما لاعبان مهمان، لكن في نفس الوقت نحتاج إلى إيجاد حلول مختلفة، الطريقة التي نهاجم بها تعطينا حلولا مختلفة، الفريق الذي لديه الطموح يحتاج إلى العديد من الحلول للتسجيل، في نفس الوقت علينا أن نكون أكثر صلابة دفاعياً».