السبت 13 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

لينجليه يعاني «مشكلة صغيرة»!

لينجليه يعاني «مشكلة صغيرة»!
12 أغسطس 2022 22:30

 
لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يعبر بورنموث برباعية
إيفرتون.. «لا جديد» في «البريميرليج»!

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير، إن المدافع كليمو لينجليه سيغيب عن مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل، بسبب مشكلة عضلية، بينما سيغيب لاعب الوسط أوليفر سكيب لمدة أسبوعين بعد إصابته بكسر في قدمه.
وظهر لينجليه «27 عاماً»، والذي انضم إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من برشلونة الإسباني، في الفوز 4-1 على ساوثهامبتون مطلع الأسبوع الجاري، لكن كونتي قال إنه لا يرغب في المخاطرة باللاعب الفرنسي.
وقال كونتي للصحفيين «لا أعتقد أنه متاح للمباراة ضد تشيلسي، يعاني من مشكلة صغيرة، وسكيب سيغيب) أيضاً لمدة أسبوعين، وأعتقد أن لينجليه يعاني من إجهاد في العضلة الضامة. لا يوجد شيء خطير، إنه إجراء احترازي. ليس من الجيد المجازفة، تدرب بشكل منفصل وأعتقد أن هذا الأمر سيفيده».
وقال كونتي، الذي قاد توتنهام للمركز الرابع الموسم الماضي واللعب مباشرة في دوري أبطال أوروبا، إنه سعيد بالكيفية التي تم بها تعزيز التشكيلة بعد وصول ريتشارليسون وإيف بيسوما وديد سبنس وإيفان بريشيتش وفريزر فورستر.
وأضاف كونتي «تحسن الفريق، ولكني أعرف أنه لا يمكنني الحصول على نتيجة سريعة.
كما تحدث المدرب الإيطالي عن اعتماده المفرط على المهاجمين هاري كين وسون هيونج مين، اللذين سجلا 40 هدفاً، فيما بينهما بالدوري الموسم الماضي.
وقال كونتي «إنهما لاعبان مهمان، لكن في نفس الوقت نحتاج إلى إيجاد حلول مختلفة، الطريقة التي نهاجم بها تعطينا حلولا مختلفة، الفريق الذي لديه الطموح يحتاج إلى العديد من الحلول للتسجيل، في نفس الوقت علينا أن نكون أكثر صلابة دفاعياً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
تشيلسي
هاري كين
أنطونيو كونتي
آخر الأخبار
مانشستر سيتي يعبر بورنموث برباعية
الرياضي
مانشستر سيتي يعبر بورنموث برباعية
اليوم 20:28
جرح
دنيا
طريقة جديدة واعدة لعلاج الجروح والتهابات الجلد
اليوم 20:07
منشأة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجددا الاتهام بقصف محطة نووية
اليوم 19:45
داماتو.. «صائدة الذهب»
الرياضي
داماتو.. «صائدة الذهب»
اليوم 19:35
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
«أبوظبي 36» أول المنطلقين في «جولة ليتوانيا»
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©