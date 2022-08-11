تمكين الشباب.. إلهام وريادة

تجربة الإمارات في تمكين الشباب، رائدة عالمياً، وملهمة عربياً، فهي نموذج في استثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات وأهمها الفضاء والطاقة النووية والسلمية وريادة الأعمال، كما يشكلون صوتاً مهماً في صناعة القرار من خلال مشاركتهم في مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والإدارات العليا لمختلف المؤسسات والسلك الدبلوماسي، إضافة إلى دورهم الفاعل في قطاع الاقتصاد والمال والأعمال.

مجلس الإمارات للشباب و«الاتحادية للشباب» مؤسستان محليتان تنميان روح القيادة والانتماء والولاء لدى أجيال المستقبل، فيما تضطلع الدولة بمهمة أصيلة في تمكين الشباب عربياً، عبر مركز الشباب العربي الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ذلك أن الشباب هم القادرون على بناء مجتمعاتهم وتسريع مسارات التنمية، وهم ثروة المنطقة وعماد نهضتها وأملها بالاستقرار والازدهار.

الإمارات البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي، تحتفل باليوم العالمي للشباب، في ظل قيادتها الرشيدة التي تؤمن بأن الشباب هم قوة الأوطان وأملها في بناء غدٍ أفضل، وعليهم يقع الرهان الحقيقي لإحداث التقدم، وتحيي هذه المناسبة السنوية في إطار سياسات حكومية تحفز الشباب على المشاركة والتفاعل مع مختلف أوجه الحياة العامة، وترتقي بجودة حياتهم اليومية تنفيذاً لاستراتيجية وطنية ممتدة من مراحل التعليم إلى الصحة، والعمل، والبدء في تكوين أسرة، وانتهاء بممارسة المواطنة والعمل الوطني.