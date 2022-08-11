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الرياضي

كوستيتش يضع اللمسات الأخيرة على عقده مع يوفنتوس

كوستيتش يضع اللمسات الأخيرة على عقده مع يوفنتوس
11 أغسطس 2022 17:44

 
روما (أ ف ب) 

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وصل الجناح الدولي الصربي فيليب كوستيتش إلى تورينو، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى يوفنتوس الإيطالي.
ونشر عملاق تورينو صوراً لابن الـ29 عاماً، كاتباً في موقعه الرسمي: «وصل فيليب كوستيتش إلى مطار كازيلي من أجل الخضوع للفحص الطبي في يوفنتوس».
ونشر يوفنتوس أيضاً مقطع فيديو لوصول الصربي وسط استقبال حافل من جمهور «السيدة العجوز».
وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن كوستيتش سيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع بطل إيطاليا 36 مرة.
ووفق صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، سيحصل فرانكفورت على قرابة 13 مليون يورو، مع ترجيح أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 17 مليوناً مع المكافآت.
ولعب كوستيتش (29 عاماً) دوراً بارزاً في فوز آينتراخت بلقب «يوروبا ليج» لموسم 2021-2022، حيث اختير أفضل لاعب في ثاني مسابقة من حيث الأهمية بعد دوري أبطال أوروبا.
وقاد أداء الجناح الصربي إلى تكهنات حول إمكانية رحيله عن فرانكفورت في الصيف، مع إيطاليا كوجهة محتملة.
وتوضح مستقبل كوستيتش بعدم سفره مع الفريق إلى هلسنكي لخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي فاز بها ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، على الفريق الألماني 2-صفر.
وأعرب مدرب فرانكفورت النمسوي أوليفر جلاسنر عن أسفه لخسارة جناحه النجم، لكنه اعتبر أن الأخير يغادر النادي «كبطل».
وقال: «من وجهة نظر رياضية، هذا يجعلنا أضعف»، مضيفاً: «إحدى عيني تبتسم والأخرى تبكي. من الواضح أنه ترك بصماته».
وضمن السياق ذاته، أشاد كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت بزميله، معتبراً أن كوستيتش «صنع التاريخ معنا».

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