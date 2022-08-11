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37 حكماً في معسكر ألمانيا استعداداً للموسم الجديد

37 حكماً في معسكر ألمانيا استعداداً للموسم الجديد
11 أغسطس 2022 16:00

دبي (الاتحاد)

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غادرت إلى ألمانيا بعثة حكام الفريق الأول، لإقامة معسكر إعدادي تحضيراً للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بمدينة نورنمبرج خلال الفترة من 9 إلى 20 أغسطس الجاري، بمشاركة 37 حكماً بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
ويأتي معسكر حكام الفريق الأول الذي يتم تنظيمه سنوياً، في إطار الخطة الاستراتيجية اتحاد الكرة، التي تستهدف تطوير كامل منظومة كرة القدم الإماراتية، برفع مستوى التحكيم والارتقاء بأداء الحكام المواطنين المكلفين بإدارة مباريات الفريق الأول في مختلف المسابقات.
ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية وتدريبات عملية، فيما تمت دعوة محاضرين دوليين للمساهمة في جوانب التطوير الفني والبدني للحكام خلال المعسكر، وهما محاضر الحكام الإيطالي تريفولوني ماثيو، ومحاضر ومدرب اللياقة البولندي جريجوري جيرزي.

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