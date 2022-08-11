الشعفار يشيد بإنجاز ميرزا والمنصوري



دبي (الاتحاد)



هنأ أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، «ثنائي» منتخب الدراجات الهوائية، يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، بمناسبة تألقهما اللافت في منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في مدينة قونية التركية، وذلك بإحرازهما 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وقال الشعفار: إن هذا الإنجاز المشرف أثلج صدورنا جميعاً، لأنه الأول في تاريخ الدراجات الإماراتية، وجاء نتيجة العمل الجاد والمثابرة من قبل اللاعبين، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومساندة وتشجيع مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة.

ووجه الشعفار الشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي على حضوره ومتابعته للوفد الإماراتي المشارك في الدورة.

وتمنى رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية المزيد من النجاحات للمنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين العام المقبل، مشدداً على ضرورة استثمار هذا التألق في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، للاستعداد الجيد للبطولتين الآسيويتين للطريق في تايلاند والمضمار في ماليزيا 2023، حتى يتمكن المنتخب الوطني من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.