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فرايرز-برايس.. «الزمن يتولى الحديث»!

فرايرز-برايس.. «الزمن يتولى الحديث»!
11 أغسطس 2022 11:01

موناكو (أ ف ب) 

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واصلت الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تألقها بفوزها بسباق 100 متر، خلال لقاء موناكو الذي يدخل ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى، مسجلة في طريقها أفضل زمن لهذا العام.
وسجلت الأم البالغة 35 عاماً 10.62 ثوانٍ، لتحقق بذلك رقماً قياسياً للقاء المقام على ستاد لويس الثاني.
ومنذ تتويجها بلقبها العالمي الخامس خلال مونديال يوجين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، أظهرت فرايزر-برايس أنها لا تقهر وكان فوزها في لقاء موناكو الثالث في غضون سبعة أيام بزمن تحت 10.70 ثانية.
وقالت الجامايكية «لقد فزت الآن بثلاثة سباقات متتالية، وبالتالي أحتاج الى بعض الوقت من أجل استعادة نشاطي ورؤية ما بإمكاني فعله مع بعض الراحة قبل العودة».
وتابعت «قمت بما يجب القيام به واستمتعنا، لندع الساعة «الزمن» تتولى الحديث!»، مشيدة بما اعتبرته عاماً رائعاً، مضيفة «لا يمكنني سوى أن أكون راضية عن الموسم».
وتفوقت فرايزر-برايس على مواطنتها شيريكا جاكسون، بطلة العالم لسباق 200 متر التي سجلت أفضل زمن شخصي لها في 100 متر وقدره 10.71 ثانية.
وجاءت الإيفوارية ماري-جوزي تا لو ثالثة برقم قياسي إفريقي بفارق واحد بالمئة من الثانية فقط في سباق أنهته المشاركات السبع تحت حاجز الـ11 ثانية.
وكانت الكينية فايث كيبييجون، بطلة أولمبيادي 2016 و2022 وحاملة اللقب العالمي في سباق 1500 متر خلال النسختين الأخيرتين، على بُعد نصف ثانية فقط من الرقم القياسي العالمي.
وسجلت ابنة الـ28 عاماً 3:50.37 دقيقة، لتحقق بذلك ثاني أسرع زمن في تاريخ السباق خلف حاملة الرقم القياسي العالمي الإثيوبية جينزيبي ديبابا التي سجلت 3:50.07 دقيقة عام 2015 في موناكو بالذات، وحسَّنت كيبييجون رقمها القياسي الشخصي وقدره 3:51.07 دقيقة.
وأكد بطل العالم في سباق 200 متر الأميركي نواه لايلز مستواه الرائع هذا الموسم بتسجيله 19.46 ثانية، في طريقه الى الفوز مع رقم قياسي للقاء.
وكانت منصة التتويج أميركية بحتة بعدما حلّ المراهق إيريون نايتون، صاحب البرونزية في مونديال يوجين، ثانياً بزمن 19.48 ثانية أمام بطل العالم لسباق 400 متر مايكل نورمان «19.95 ثانية».
وكان لقب سباق الألف متر عند الرجال من نصيب البريطاني جايك وايتمان، البطل المفاجئة لسباق 1500 متر في مونديال يوجين، بعدما سجل 2:13.88 دقيقة، متقدماً على صاحب البرونزية العالمية لسباق 800 الكندي ماركو أروب.
أما بطل العالم لسباق 800 متر الكيني إيمانيول كورير فبدا مرهقاً تماماً، ما أدى الى استسلامه وإنهائه السباق في المركز الأخير.

ألعاب القوى
جامايكا
موناكو
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