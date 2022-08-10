مسيرة العطاء.. تاريخ ومستقبل

جهود استباقية للإمارات، في مجال تقديم المساعدات الإغاثية للشعوب في حالات الأزمات والكوارث للمجتمعات المتضرّرة، لتمكينها من التغلب على التحديات، وتجاوز محنتها، انطلاقاً من دور الدولة الإنساني العالمي النابع من منظومة تاريخية وقيمية رسختها القيادة الرشيدة، تؤمن بأهمية توفير العيش الكريم وتحسين جودة الحياة للبشر، وتحديداً الفئات الأكثر احتياجاً، مثل الأطفال والنساء وأصحاب الهمم وكبار السن.

وتجسيداً لهذا الدور، وتلك المرتكزات، تنطلق قوافل المساعدات الإماراتية إلى مناطق عدة من العالم لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية، وآخرها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من فيضانات بلوشستان بباكستان، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتلبية احتياجات آلاف الأسر من الغذاء ومواد الإيواء، وتتويجاً لسجل الدولة المشرف في مجال العمل الخيري والذي بدأ قبل 5 عقود.

الإمارات رافد مهم لجهود المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني، لكونها من الدول الأسرع استجابة وأكبر الدول المانحة، وتقدم مساعداتها، التي لا ترتبط بأي توجه سياسي، ولا ببقعة جغرافية، أو عرق، أو لون، أو ديانة، للجميع من دون استثناء، كما تشكل المدن الإنسانية المقامة على أرضها دعماً لوجستياً لتلك المنظمات لإرسال مساعداتها لمناطق عديدة من العالم، لإن مسيرة العطاء التاريخية هي أيضاً في صميم رسالة الإمارات الإنسانية للخمسين عاماً المقبلة.