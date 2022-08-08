الفضاء.. صناعة وتنمية

برنامج الإمارات للفضاء يرتكز على أربعة مسارات رئيسة مهمة، تتمثل في إطلاق المشاريع الفضائية العلمية خدمة لمسيرة المعرفة الإنسانية، وتأهيل كوادر وطنية في مجال الفضاء تكون قادرة في المستقبل على قيادة القطاع وتطويره، وبناء منظومة لاقتصاد الفضاء تدعم مسيرة الدولة التنموية القائمة على تعظيم أوجه اقتصاد المعرفة، وآخرها بناء شراكات مع دول العالم لتنفيذ مهمات ومشاريع فضائية.

«مسبار الأمل»، أحد مشاريع الإمارات الفضائية، يواصل مهمته في خدمة المجتمع العلمي عبر جمع كميات هائلة من البيانات وعلى دفعات متوالية، آخرها معلومات جديدة مرتبطة بالغلاف الجوي تسهل عمل الباحثين والمهتمين بالكوكب الأحمر، وتدخل في صلب أهداف البرنامج الإماراتي الساعي لبناء منصة من البيانات يتم توفيرها مجاناً لخدمة المجتمع العلمي العالمي، واستخدامها في المهمات المستقبلية.

الإمارات رائدة الفضاء واقتصاده في المنطقة، تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى بناء اقتصاد وطني مستدام مبني على المعرفة والتنويع وتشجيع الابتكار، وسعياً نحو ترسيخ ريادة الإمارات العالمية بقطاع الفضاء، من خلال مشاريع كبرى تزاوج بين أكثر من مسار للبرنامج الوطني مثل الصندوق الوطني لدعم قطاع الفضاء، وإطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية «سرب»، وإطلاق مهمة جديدة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، لتضاف إلى سجل إنجازاتها في قطاع صناعة الفضاء واستكشافه.