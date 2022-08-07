الطاقة.. استدامة وتنمية

مرونة تتبعها الإمارات في التعاطي مع التطورات في مجال الطاقة، خاصة في ظل التحديات المناخية الماثلة أمام العالم، بحيث تخدم سياستها القائمة على الموازنة بين التنمية والبيئة، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات، لا سيما مع تنامي دورها عالمياً في مجال الطاقة النظيفة وشراكاتها المبرمة مع دول عديدة في هذا الصدد، وسعيها الحثيث نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 كأول دولة في الإقليم.

اقتصادات المشاريع، وتكنولوجيا الطاقة، إلى جانب تداعيات التغير المناخي، هي دوافع لمراجعات دائمة للاستراتيجيات والخطط والتشريعات وفقاً للمتغيرات في هذا القطاع، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة، وتوفير الكهرباء النظيفة بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، وتصفير البصمة الكربونية والانبعاثات، وتنفيذ مشروعات رائدة ومبتكرة للطاقة المتجددة، وتطوير البحوث والدراسات الهادفة إلى استدامة القطاع خدمة لأجيال المستقبل.

الإمارات من أوائل الدول في تنوع مزيج الطاقة النووية والشمسية والرياح والوقود الحيوي، وفي مقدمة البلدان التي تعمل على نشر الحلول في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال مساندتها لمختلف الاتفاقات العالمية الضامنة للبيئة واستدامتها، ودعمها إقامة المشاريع لتوفير الطاقة النظيفة للمجتمعات الأقل حظاً، إلى جانب امتلاكها رؤية مستقبلية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بما يحقق الاستقرار والازدهار الاقتصادي على مستوى العالم.