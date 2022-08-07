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مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونجو الديمقراطية
مقتل أكثر من 30 مدنياً في الكونجو الديمقراطية
7 أغسطس 2022 13:29
قتل أكثر من ثلاثين مدنياً وأصيب نحو 15 آخرون بجروح خطيرة في هجمات شنها مسلحون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أعلن الجيش والسلطات المحلية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الكونغولي جول نونغو: إن مسلحين دخلوا مساء الجمعة إلى قرية داماس في قطاع دجوغو بإقليم إيتوري وقتلوا 22 شخصاً هناك.
وأوضح بيلو ماكا زعيم مجموعة قرى في المنطقة أن مسلحين دخلوا إلى داماس بينما كان سكانها متجمعين في أمسية، وأطلقوا النار على الحشد.
وأكد أن عدد القتلى بلغ 22 وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة.
وأضاف أن شبان القرية عثروا السبت على جثث تسعة مدنيين قتلوا، موضحاً أن «البحث مستمر» عن ضحايا آخرين محتملين. وأكد ديودوني مالانغاي ممثل المجتمع المدني المحلي مقتل تسعة أشخاص في كاندوي.
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المصدر: وكالات
مسلحون
إرهاب
الكونجو الديموقراطية
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