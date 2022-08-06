الإمارات.. جهود إنمائية

جهود إنمائية تبذلها دولة الإمارات في دعمها المقدم للأشقاء والأصدقاء، وتعزيز الأداء الاقتصادي لبلدانهم، وتحسين واقع المجتمعات الأقل نمواً، ترجمة لقيمها ومبادئها ورسالتها في دفع عجلة التنمية والتطور وخلق فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، ليصب هذا الجهد في النهاية في صالح ازدهار الشعوب وتحقيق الاستقرار العالمي.

30 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كينيا، قدمها صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تعكس علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وتشكل امتداداً لرؤية الإمارات الإنمائية في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط الشباب وتمكين المرأة، حيث وجه هذا الدعم لصندوق الشباب الكيني لتمويل أكثر من 3 آلاف مشروع، 40% منها للنساء، وتوفير ما يقارب 13 ألف فرصة عمل دائمة.

مثل هذه المشاريع التي تعمل الإمارات على تمويلها، تمكن الشباب والنساء، وتفتح الأبواب واسعة أمام اكتشاف قدراتهم ومواهبهم كونهما شريحتين تشكلان روح الإنجاز والتقدم في المجتمعات، كما تدعم تلك المشاريع جهود الحكومات في التنمية الاقتصادية، وتحقق رؤية الدولة في استدامة التنمية، وبناء الاقتصاد المتنوع والمستقر للشعوب كافة خدمة لأجيال المستقبل.