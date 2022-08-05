ليفركوزن يعاني ضغوط «الأحزان المبكرة»



دوسلدورف (د ب أ)



يتعرض فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم لضغط كبير، من أجل الظهور بمستوى جيد مع بداية حملته في الدوري الألماني «البوندسليجا» غداً «السبت»، بعد أن ودع كأس ألمانيا بشكل محرج الأسبوع الماضي.

ويحل ليفركوزن ضيفاً على فريق بوروسيا دورتموند، وصيف الموسم الماضي، في مباراة افتتاحية صعبة، حيث يريد ليفركوزن تعويض خروجه من كأس ألمانيا بعد خسارته أمام فريق إلفيرسبيرج 3- 4 قبل أسبوع.

وقال جيراردو سيواني المدير الفني للصحفيين اليوم «الجمعة»: يجب أن نتحسن في العديد من المراكز في الملعب، الفريق ونحن نشعر بالحزن الشديد، أشعر بالرغبة والإرادة لإظهار تحسن فوري.

وتحدث سيواني عن «تحد كبير» للعب على ملعب دورتموند أمام 80 ألف متفرج، مشيراً إلى أن فريقه سيحتاج لأداء أفضل من الذي ظهر به قبل أسبوع.

واحتل ليفركوزن المركز الرابع في الموسم الماضي، ويعتبر ليفركوزن بجانب دورتموند ولايبزج منافسي بايرن الرئيسين على لقب الدوري.

وقال سيواني: لدينا طموح كبير، إنها أمنية ومهمة الجميع أن نجعل سباق المنافسة على لقب الدوري مثيراً، كل فريق يمكنه أن يقوم بدوره، هناك فرق لها طموحات مشرعة ونحن نريد أن نكون من بينهم.