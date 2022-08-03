هدنة مُستدامة.. نحو السلام

شهران إضافيان من الهدنة الإنسانية في اليمن، تنقذ آلاف الأرواح وتفسح المجال أمام إغاثة ملايين اليمنيين، كما تبقي الباب مشرعاً أمام أطراف الأزمة للمضي نحو اتفاق سلام شامل، ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق له الأمن والاستقرار، تتويجاً للجهود الأممية المبذولة لإطلاق العملية السياسية والمفاوضات بما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.

دولة الإمارات، ترحب بتجديد الهدنة، وتدعم الالتزام بها، في سياق دورها الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ولأجل رفع المعاناة عنه، وتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام، وحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما تدعم مختلف الجهود الأممية المبذولة، تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، لإعطاء الزخم المطلوب للعملية السياسية التي يعتبر الحوار والتفاوض أساسها من منطلق واحد وهو مصلحة الشعب اليمني.

الهدنة التي تحظى بترحيب عربي ودولي واسع، تتطلب دعم أطراف الأزمة اليمنية، حيث إن التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتسهيل تنقل ملايين المدنيين والسلع الأساسية عبر الموانئ البحرية والجوية، خطوات مهمة من أجل التوصل إلى هدنة مُستدامة في المرحلة المقبلة، ومؤشرعلى صدق النوايا ببدء العملية السياسية مع الحكومة الشرعية وصولاً إلى سلام شامل ودائم.

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