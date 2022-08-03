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روسيا: أذربيجان تنتهك وقف إطلاق النار في «ناغورني قره باغ»

روسيا: أذربيجان تنتهك وقف إطلاق النار في «ناغورني قره باغ»
3 أغسطس 2022 21:56

اتهمت روسيا أذربيجان الأربعاء بانتهاك وقف إطلاق النار في جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه، مضيفة أن جنودها لحفظ السلام المنتشرين في المنطقة يحاولون "تحقيق استقرار" الوضع.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في منطقة ساريبابا انتهكت القوات المسلحة الأذربيجانية وقف إطلاق النار"، مضيفة أن "قيادة قوة حفظ السلام الروسية تتخذ مع ممثلين عن أذربيجان وأرمينيا خطوات لتحقيق الاستقرار".

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المصدر: وكالات
روسيا
أذربيجان
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