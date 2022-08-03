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غوتيريش يحذر من موجة اضطرابات اقتصادية عالمية

غوتيريش يحذر من موجة اضطرابات اقتصادية عالمية
3 أغسطس 2022 20:42

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من موجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية تجتاح العالم.

وقال غوتيريش إنه يرى بالفعل إشارات تحذير من موجة اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية "لن ينجو منها أي بلد".

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