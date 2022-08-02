استقبال «7 نجوم» لأبطال غرب آسيا للطاولة



معتصم عبدالله (دبي)

حظيت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة باستقبال حافل لدى وصولها مطار دبي أمس الأول، بعد ختام المشاركة الناجحة في بطولة غرب آسيا المجمّعة لكرة الطاولة، التي استضافها الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بمشاركة 12 دولة، وحصد خلالها «أبيض الطاولة» 7 ميداليات ملونة من بينها أربع فضيات وثلاث برونزية.

وترأس بعثة المنتخب حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد، والإداري أحمد الحمادي، واللاعبون محمد الحواي، أحمد سعيد، عبدالله الحواي، منصور عبدالله، يوسف الحواي، علي الحواي، محمد سعيد، راشد سعيد، عبدالله البلوشي وعيسى البلوشي، فيما كان في استقبال البعثة عبدالرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي، أحمد البحر الأمين العام المساعد، بجانب أولياء أمور وعائلات الأبطال المشاركين من اللاعبين.

وثمن أحمد البحر الأمين العام للاتحاد، النتائج الإيجابية لمنتخب الإمارات لكرة الطاولة والإنجاز غير المسبوق بحصد 7 ميداليات ملونة من بينها أربع فضيات كان فيها «أبطال الأبيض» أقرب إلى حصد الذهب، وقال: «المشاركة تعد الأولى على صعيد غرب آسيا للمجموعة الحالية من اللاعبين، وما تحقق في المجمل كان إيجابياً للغاية، ونال أداء المنتخب إشادة الجميع».

أضاف: «بدأنا العودة التدريجية للمشاركة في المسابقات الدولية والقارية بعد جائحة كورونا من خلال دورة الألعاب الخليجية في الكويت، والتي تلتها مشاركات متفرقة كبطولة تونس الدولية المفتوحة والتي تعد إحدى جولات بطولة العالم، والتي حصد خلالها لاعب المنتخب يوسف الحواي المركز الـ 12 في التصنيف العالمي».

وشدد الأمين العام، على سياسة اتحاد كرة الطاولة برئاسة المهندس داوود الهاجري في الاعتماد على «الواعدين» من الأجيال الشابة والعناصر الموهوبة التي تملك الكثير لتقدمه للعبة الطاولة، في الطريق نحو التقدم أكثر على الصعيد القاري والعالمي، وتابع: «المحافظة على النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية هدفنا الشاغل، ونسعى دوماً إلى تقديم الأفضل».

وأشاد البحر بنتائج المنتخب، لافتاً إلى المشوار المميز للمشاركة والذي ترجمه تأهل عبدالله البلوشي لاعب المنتخب الوطني للرجال شي، إلى نهائيات آسيا في تايلاند في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وقال: «طموحنا المقبل سيكون أكبر مع المشاركة القارية المرتقبة للبلوشي في نهائيات آسيا المقررة في بانكوك».

ونوه الأمين العام، للنظام الجديد للبطولة القارية «كأس آسيا لكرة الطاولة» والمؤهلة بدورها إلى نهائيات كأس العالم، مضيفاً أن النهائيات القارية تشهد مشاركة أفضل 32 لاعباً على مستوى القارة من بينهم المتأهلين من البطولات الإقليمية كغرب آسيا، بجانب 16 لاعباً المصنفين ضمن المستوى الأول على العالم من القارة الآسيوية.