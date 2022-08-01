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هدنة لأجل السلام

هدنة لأجل السلام
2 أغسطس 2022 00:01

الأطراف اليمنية تدرك أهمية الهدنة المستمرة، وانعكاساتها الإيجابية، على مدى أشهر، على أوضاع الشعب اليمني وتحديداً في الجانب الإنساني، رغم رصد الآلاف من خروقات ميليشيات «الحوثي» الإرهابية لتلك الهدنة التي جاءت ثمرة لجهود الأمم المتحدة  في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني الممتدة منذ سنوات. 
عراقيل كثيرة وضعها الحوثيون أمام سريان الهدنة، لكن في المقابل، فإن إصرار الأطراف الأخرى على تحقيق مصلحة الشعب اليمني ووقف انتهاكات الميليشيات ضده، كان المحرك في صدق نيات تلك الأطراف وأفعالها  لتثبيت الهدنة ودعم مختلف الإجراءات الأممية والتنبيه من انتهاكات الحوثي واعتداءاته على الشعب اليمني ومقدراته وأمنه واستقراره، في سبيل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق السلام الشامل.
جهود أممية ودولية مكثفة ومقدرة، تبذل اليوم مع انتهاء الهدنة بهدف تثبيتها، لإفساح المجال أمام وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن لأبناء الشعب اليمني الشقيق، ويعزز عوامل الاستقرار في المنطقة.

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