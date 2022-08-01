كروكر يحصد لقب «إحياء الأمل»



دبي (الاتحاد)



تُوج الأميركي شون كروكر بلقب بطولة هيرو المفتوحة الأسكتلندية، وهو الأول له في جولة دي بي وورلد، ليحيي آماله بالتأهل إلى البطولة الختامية للموسم التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي خلال نوفمبر المقبل.

وانتظر كروكر «25 عاماً»، نحو 5 سنوات منذ احترافه اللعبة عام 2017 ، وخوض 107 بطولات، قبل أن ينجح بحصد اللقب الأول في مسيرته، في جولة دي بي وورلد، ويحصد 460 نقطة، جعلته يتقدم 94 خطوة، ليصبح بالمركز 39 في التصنيف العالمي الأسبوعي الصادر لجولة دي بي وورلد التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وجاء فوز كروكر بعد منافسة قوية مع الإنجليزي إيدي بيبيريل، ليحقق الأميركي 22 ضربة تحت المعدل، مقابل 21 ضربة تحت المعدل لمنافسه الذي جاء وصيفاً ليحصد 305 نقاط جعلته يتقدم إلى المركز 72 في ترتيب جولة دي بي وورلد، ويتمسك بفرصة التأهل إلى البطولة الختامية في دبي.

وما يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب جولة دي بي وورلد هذا الموسم برصيد 2993.1 نقطة، يليه الأميركي ويل زالاتوريس «2661.5 نقطة»، والإنجليزي ماثيو فيتزباتريك «2579.4 نقطة».

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، منها البطولات التي تقام في الإمارات، وهي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io ، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد.