عراق مستقر

استقرار العراق جزء هام من أمن واستقرار المنطقة، وأي تقدم سياسي أو اقتصادي محرز في مسيرته ينعكس على المنظومة التنموية عربياً وإقليمياً، ويحقق الطموح بتعزيز عوامل وحدته ورفاه شعبه، لذلك فإن الأولوية تكمن في تعزيز فرص تحقيق الاستقرار، من خلال الحوار والتوافق والتعايش، ونبذ الشقاق والفرقة بين أبناء الشعب العراقي، والاجتماع على مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن.

لطالما عانى العراق الشقيق من الإرهاب وأشكاله، وضرب مثلاً في تصديه لهذه القوى الظلامية إلى أن تمكن بإصراره من إلحاق الهزيمة بها، وبمحاولاتها تعزيز عوامل الفرقة بين أبنائه، بدعم من القوى الخيرة في العالم، وانطلق بعدها نحو تحقيق طموحاته في التنمية والرخاء اللذين لا يتحققان إلا بمزيد من التوافق للتغلب على المصاعب والعقبات.

عراق آمن ومستقر ومزدهر هو مصلحة عربية وإقليمية ودولية، والجميع معنيّون بتقديم أوجه الدعم المختلفة؛ لتمكين العراق الشقيق من تحقيق مبتغاه بالتقدم والوحدة، وتعزيز أمنه الوطني وتحصينه في مواجهة الإرهاب، والوصول إلى مستقبل مشرق، والعودة لدوره الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية.