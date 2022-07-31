الإثنين 1 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

عراق مستقر

عراق مستقر
1 أغسطس 2022 00:01

استقرار العراق جزء هام من أمن واستقرار المنطقة، وأي تقدم سياسي أو اقتصادي محرز في مسيرته ينعكس على المنظومة التنموية عربياً وإقليمياً، ويحقق الطموح بتعزيز عوامل وحدته ورفاه شعبه، لذلك فإن الأولوية تكمن في تعزيز فرص تحقيق الاستقرار، من خلال الحوار والتوافق والتعايش، ونبذ الشقاق والفرقة بين أبناء الشعب العراقي، والاجتماع على مصلحة واحدة هي مصلحة الوطن.
لطالما عانى العراق الشقيق من الإرهاب وأشكاله، وضرب مثلاً في تصديه لهذه القوى الظلامية إلى أن تمكن بإصراره من إلحاق الهزيمة بها، وبمحاولاتها تعزيز عوامل الفرقة بين أبنائه، بدعم من القوى الخيرة في العالم، وانطلق بعدها نحو تحقيق طموحاته في التنمية والرخاء اللذين لا يتحققان إلا بمزيد من التوافق للتغلب على المصاعب والعقبات.
عراق آمن ومستقر ومزدهر هو مصلحة عربية وإقليمية ودولية، والجميع معنيّون بتقديم أوجه الدعم المختلفة؛ لتمكين العراق الشقيق من تحقيق مبتغاه بالتقدم والوحدة، وتعزيز أمنه الوطني وتحصينه في مواجهة الإرهاب، والوصول إلى مستقبل مشرق، والعودة لدوره الفاعل على الساحة العربية والإقليمية والدولية.

أخبار ذات صلة
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
العراق
البرلمان العراقي
الحكومة العراقية
مجلس النواب العراقي
أزمة العراق السياسية
آخر الأخبار
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
الرياضي
رئيس الاتحاد الإنجليزي يتوقع دفعة «نسائية» كبيرة
اليوم 14:45
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
عربي ودولي
تشكيل حكومة جديدة بالكويت
اليوم 14:34
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
عربي ودولي
عون يتعهد بتوفير الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد
اليوم 14:25
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
الإمارات
«الأرصاد»: سحب ركامية ممطرة على مناطق متفرقة من الدولة
اليوم 14:19
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
الرياضي
ابن سليّم يبحث قضايا السلامة في «الفورمولا-1»
اليوم 14:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©