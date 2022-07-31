عودة إلى الطوابير.. لبنانيون ينتظرون لساعات لشراء الخبز
من لبنان
31 يوليو 2022 12:57
يّردد خليل منصور عبارة «أريد أن أطعم أولادي» أثناء انتظاره أمام فرن لشراء ربطة واحدة من الخبز فقط، في بلد تتكرر فيه جراء الانهيار الاقتصادي، طوابير الانتظار الطويلة للحصول على مواد أساسية.
من أمام فرن في بيروت، يقول منصور (48 عاماً) لوكالة «فرانس برس» بنبرة حادة: «أنتظر خمس ساعات إذا احتاج الأمر، أريد أن أطعم أولادي».
انتظر منصور الجمعة أكثر من ثلاث ساعات للحصول على الخبز، وفي اليوم السابق وقف في الطابور لأكثر من ساعتين.
ويقول: «ماذا أفعل غير ذلك؟ بقيت ثلاثة أيام من دون خبز الأسبوع الماضي». ومنذ أسبوعين، يتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز العربي المدعوم من الحكومة.
ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً، فيما تقنن الأفران الكميات التي توزعها مكتفية بربطة أو اثنتين للشخص.
ويبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم، والتي تحتوي على ستة أرغفة، 13 ألف ليرة لبنانية أي أقل من دولار، فيما دخلت السوق السوداء إلى المشهد وبات سعر الربطة فيها يتخطى أحياناً 30 ألفاً.
يعمل منصور في محل حلويات، ولا يتجاوز معاشه اليوم مليون ونصف ليرة لبنانية؛ أي حوالى 50 دولاراً فقط، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء في بلد ارتفعت فيه الأسعار بشكل هائل. ويقول منصور بعد مرور أكثر من ساعتين على انتظاره: «ماذا أفعل غير ذلك (...) لا أستطيع أن أشتري الخبز بـ30 ألفاً».
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.