الطاقة النظيفة.. حلول مستدامة

تنويع مصادر الطاقة النظيفة، يشكل أساساً في مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، عبر استراتيجية وطنية تستهدف مزيجاً من الطاقة المتجددة والنووية، وتضمن ترسيخ التوازن بين المسيرة التنموية والأهداف البيئية، تضاف إلى جهود الدولة، عالمياً، في نشر حلول الطاقة النظيفة عبر المساهمة في تنفيذ العديد من المشاريع في دول مختلفة لخفض الانبعاثات ودعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة مصادر الطاقة النظيفة.

الإمارات نفذت مشاريع كبرى في مسار تحولها إلى الطاقة النظيفة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لخطط التحول المناخي، حيث ترفع الدولة في كل عام نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في تلبية احتياجاتها، عبر مشاريع محطات الطاقة الشمسية ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية، وصولاً إلى إنتاج 50% من الكهرباء في الدولة من مصادر صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية، وهو الهدف الذي تبشر الجهود المبذولة في إمكانية تحقيقه قبل الموعد المحدد في عام 2050.

إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة النظيفة، فإن الإمارات تقوم بجهد متوازٍ يعطي أهمية للبنية التشريعية التي توافق بين الاقتصاد والصناعة والبيئة، وتعمل على تعزيز القدرات والكفاءات في هذا المجال، وإقامة المدن المستدامة، وتتبنى أفضل المعايير البيئية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%، خلال العقود الثلاثة المقبلة.