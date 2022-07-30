موسكو تستنكر حديث دبلوماسية نرويجية تسخر من الروس

إليزابيث إلينغسن، قنصل النرويج في مدينة مورمانسك الروسية
30 يوليو 2022 21:14
استنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، السلوك "المشين" لدبلوماسية نرويجية في روسيا بعد أن تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من كاميرا مراقبة لمكتب استقبال أحد الفنادق ظهرت فيه وهي تقول بوضوح "أنا أكره الروس". أظهر هذا الفيديو، الذي بثته قناة "ماش" الروسية على موقع تلغرام السبت، امرأة قُدمت على أنها إليزابيث إلينغسن، قنصل النرويج في مورمانسك الروسية، وهي تثور غضبا بسبب عدم تنظيف غرفتها في أحد فنادق هذه المدينة الواقعة في شمال غرب روسيا. وقالت المرأة، بشكل واضح لمكتب الاستقبال في الفندق "أنا أكره الروس. أعطني غرفة أخرى، لن أتحرك من هنا. (...) وكيف تقرر أن الغرفة نظيفة؟ كما تعلم أنا اعتدت على الغرف النظيفة، أنا من الدول الاسكندينافية، لست مثل امرأة روسية تنظف كيفما اتفق. إنها ليست نظيفة. هل سأتمكن من النوم في سرير؟". وأشارت إلى أن زميلتها واجهت المشكلة نفسها و"اضطرت إلى تغيير الغرفة في الطابق الرابع عشر لسبب ما". وأرفقت القناة مقطع الفيديو بمنشور جاء فيه "إنه درس في التسامح الأوروبي لموظفي فندق في مورمانسك من قبل القنصل النرويجي إليزابيث إلينغسن". وحظي المقطع بأكثر من 500 ألف مشاهدة حتى بعد ظهر السبت. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على موقع تلغرام إن "وزارة الخارجية الروسية تدرس الرد على سلوك الكراهية المشين هذا والشعبوي والمعادي للأجانب". من جهتها، أعربت وزارة الخارجية النروجية عن "أسفها البالغ" لهذا الحادث. وقالت إن "المشاعر، التي تم التعبير عنها، لا تعكس أبدا السياسة النرويجية أو الموقف النرويجي تجاه روسيا والشعب الروسي"، مضيفة أن الوزارة تتعامل مع الحادث "عبر القنوات المناسبة". وذكر الموقع الإلكتروني للسفارة النرويجية في موسكو أن القنصلية في مورمانسك مغلقة مؤقتًا منذ الأول من يوليو الجاري. ولم توضح وزارة الخارجية النرويجية ما إذا كان تصرف الدبلوماسية وقع قبل أو بعد إغلاق القنصلية.