اتفاق إسطنبول.. خطوة مهمة

أول شحنة من الحبوب تغادر موانئ أوكرانيا، بعد توقف دام أشهراً جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على العالم، وأثرت بشكل مباشر على سلاسل التوريد وأحدثت خللاً في منظومة الأمن الغذائي.. وبذلك تتوج الشحنة الأولى اتفاق إسطنبول الذي تم التوصل إليه بين موسكو وكييف، برعاية أممية وجهود تركية، وشكل خطوة مهمة انتظرها العالم للتخفيف من تداعيات نقص الغذاء القادم من أكبر مصدرين للحبوب في العالم.

الإمارات تجدد ترحيبها بالاتفاق، وتثمن الجهود التي بذلت من أمين عام الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه، على أن نجاح هذا الاتفاق مرتبط بمدى تنفيذ بنوده بالكامل، بما فيها تأمين الممرات، لضمان ديمومة سلاسل التوريد للدول، وهو الهدف الذي تسعى له أطراف الأزمة وتنشده كافة الدول لإيصال ملايين الأطنان من الحبوب والأغذية والأسمدة إلى مختلف أنحاء العالم.

الإمارات تشارك دول العالم طموحها بأن تشكل هذه الاتفاقية وحسن تنفيذها، بادرة لاستمرار الحوار والمشاورات الجادة وبناء ثقة نحو اتفاقات أوسع وأشمل، تمهيداً لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية سياسية بما يعزز السلم والأمن العالمي، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهوداً عبر اللقاءات الدولية والاجتماعات الأممية للحد من التوتر والحيلولة من دون تردي الأوضاع وإحداث المزيد من انعكاسات الأزمة سلبياً خاصة على المدنيين والجانب الإنساني.