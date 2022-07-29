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ختام الدور الأول في «خليجية كواترو»

ختام الدور الأول في «خليجية كواترو»
29 يوليو 2022 18:29

دبي (الاتحاد)

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تختتم مساء الغد في ملاعب مركز كواترو الرياضي مباريات الدور الأول من النسخة الخامسة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي ينظمها مركز كواترو الرياضي بملاعبه بالتعاون مع اتحاد الكرة، بمشاركة 12 فريقاً من فئتي 14 سنة و12 سنة.
وتقام في فئة 12 سنة مباراة قوية لحساب المجموعة الأولى، إذ يلتقي في الخامسة مساء فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني (3 نقاط) بفريق سبورت فور أوول (3 نقاط)، وهي مباراة لتعزيز الصدارة بعد أن ضمن الفريقان التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وفي المجموعة الثانية يخوض فريق أكاديمية الطريف العماني (نقطة واحدة) مباراة حاسمة في السادسة مساء أمام اكاديمية سمارت الكروية العماني (3 نقاط) المتأهل الأول من المجموعة، ويدخل الطريف بفرص الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدف.
وفي فئة 14 سنة ولحساب المجموعة الأولى يلتقي في السابعة مساء أكاديمية سمارت الكروية العماني مع أكاديمية العطار العراقي في مباراة تهم الطرفين، إذ يدخل الفريقان اللقاء دون رصيد من النقاط، ويدخل فريق سمارت اللقاء بفرصتي الفوز والتعادل مستغلا فارق الأهداف بينما يمتلك العطار فرصة واحدة وهي الفوز.
وفي المباراة الثانية الساعة الثامنة مساء يواجه أكاديمية القصيم السعودي (3 نقاط) فريق الأكاديمية الأرجنتينية (3 نقاط) في مباراة لتأكيد الصدارة بعد ضمان الفريقين التأهل للدور نصف النهائي.

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