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نجاح جديد

نجاح جديد
29 يوليو 2022 00:15

بسرعة مثالية وكفاءة عالية نجحت مختلف الأجهزة الرسمية، بتوجيهات القيادة الحكيمة، في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة. وأثبتت المؤسسات المحلية والاتحادية والفرق الوطنية قدراتها الفائقة على العمل الميداني بتناغم وتنسيق فعال لتقديم مختلف أشكال الغوث والمساعدة والدعم، بكل احترافية ومهنية استثنائية. فالإجراءات العاجلة والتحركات الفورية التي تم اتخاذها على جميع المستويات، والمتابعة المستمرة لتطورات الموقف بمختلف إمارات الدولة، نجحت بجدارة في ضمان سلامة الجميع، وقدمت كل أشكال المساندة النفسية والمادية، بما في ذلك خدمات الإنقاذ والإجلاء السريع والإيواء المؤقت للمتضررين. تحقق ذلك بفضل تسخير الدولة كل إمكاناتها وقدراتها المادية لتمكين كوادرها البشرية من مد يد العون في كل مكان تأثر بموجة الأمطار والسيول، عبر المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومساهمات المتطوعين. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الجهود الاستباقية للمؤسسات القوية التي تم تشييدها وتطويرها وتدريب كوادرها على مدار السنوات الماضية، ولولا البنية التحتية الراسخة التي تشمل منظومة الأرصاد والطرق وشبكات الاتصالات ومؤسسات الرعاية الصحية، والتي أثبتت جميعها قدرة الحكومة على مواجهة مختلف التحديات بثقة كبيرة، ومن دون أضرار جسيمة. وبذلك تقدم الإمارات مرة أخرى، بعد نجاحها في مواجهة كوفيد - 19، تجربة نموذجية جديدة تؤكد جاهزيتها لتجاوز مختلف التحديات بمرونة استراتيجياتها، وكفاءة مؤسساتها، وإخلاص أبنائها، ووعي مجتمعها.

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