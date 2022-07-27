أولوية قصوى

يمثل إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العامة خطوة مهمة باتجاه تطوير القطاع الصحي وزيادة قدرته على التعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية عبر آليات وقائية فعالة، في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، لتقديم أعلى وأرقى مستويات الرعاية الصحية للجميع.

ويسهم القرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ أركان منظومة الخدمات الصحية لتعزيز جودة الحياة، من خلال توفير مختلف سبل الوقاية وزيادة الوعي المجتمعي بضرورة تبني أساليب حياة صحية مثالية، لتواصل الإمارات مسيرتها النموذجية الرائدة كأحد أفضل دول العالم في القطاع.

وتدعم اللجنة الوطنية للصحة العامة بالتأكيد الجهود المبذولة لإرساء نظام صحي مستدام، بوضع الاستراتيجيات الكفيلة بزيادة قدرة الجهات المعنية على الاستجابة بسرعة وكفاءة عالية لأي متغيرات أو أزمات صحية طارئة، من خلال تنسيق خطط المؤسسات المحلية والاتحادية، وضمان تكاملها بفعالية وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم خدمات علاجية مميزة، تعزز الصحة العامة وتضمن التغلب على أي تحديات، وفق الرؤية الوطنية الشاملة والمتكاملة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة. وفي هذا الإطار يأتي قرار إعادة تشكيل المجلس الصحي، بما يؤكد حرص الإمارات على استمرار نجاح تجربتها الاستثنائية في تقديم أفضل رعاية صحية شاملة.