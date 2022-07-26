الميدان التعليمي.. تحفيز واستقرار

رؤية شاملة من القيادة الرشيدة لأوضاع المواطنين واحتياجاتهم الهادفة إلى تحقيق أرقى مستوى معيشي، وتأمين أفضل حالات الاستقرار الأسري، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وانخراطهم بفاعلية في مسيرة البناء والنهضة.. رؤية تؤكد على وضع المواطن في صدارة الأولويات عبر ضمان الاستقرار المالي والأسري للعائلات، وتأمين فرص العمل، وإفساح مختلف المجالات العلمية والعملية أمام الشباب المواطن للابتكار والإبداع.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي باعتماد قرار رفع نسبة الراتب الخاضع للتقاعد للمواطنين العاملين في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي إلى 80% من الراتب الإجمالي، الأمر الذي يرفع المعاش التقاعدي لهذه الشريحة من أبناء وبنات الوطن إلى الضعف ويمكنهم من تأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ويساعدهم في تلبية المتطلبات المعيشية كافة.

القرار الذي يكرم شريحة مهمة من الموظفين في المجتمع ترتبط بمجال التربية والتعليم وإعداد أجيال المستقبل، تتعدد آثاره الإيجابية بحيث سيعمل على تحسين المعاشات التقاعدية للموظفين الحاليين وتشجيع الراغبين من العاملين ممن استوفوا الشروط للانتقال لنظام المعاش التقاعدي، وإتاحة المجال أمام الطاقات المواطنة الشابة لدخول القطاع، إضافة إلى أثر القرار في تأمين فرص العمل وتعزيز جاذبيته للكفاءات والمواهب وتحفيز الموظفين الحاليين والمتعاقدين الجدد على التميز والإبداع، بما ينعكس على مخرجات المنظومة التعليمية برمتها.