أمطار بأبوظبي ومناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أبوظبي، ومناطق متفرقة من الدولة، مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 60 كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً ويصل ارتفاع الموج 6 أقدام إلى 8 أقدام أحياناً، مع السحب الركامية في عمق بحر عمان، وتكونُ سحباً ركامية ممطرة يصاحبها ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في عمق الخليج العربي، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا. ووفقاً لتقرير عن الحالة الجوية التي بدأت اليوم وتستمر إلى الخميس بحسب المركز الوطني للأرصاد، أنه: نتيجة لحركة خط الالتقاء المداري باتجاه الشمال يتبعه امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من شمال الهند وجنوب باكستان، يعمل على تدفق تشكيلات مختلفة من السحب من بحر عمان باتجاه الدولة، يتخللها سحب ركامية ممطرة يصاحبها البرق والرعد أحياناً. من المتوقع أن يكون الطقس من الثلاثاء إلى الخميس غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات، تبدأ على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، ثم تمتد السحب الممطرة على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً مساء يوم الخميس. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً، خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. ويصبح البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً، مع تواجد السحب في الخليج العربي وبحر عمان.