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قطاعنا الفضائي.. بصمة جديدة

قطاعنا الفضائي.. بصمة جديدة
26 يوليو 2022 00:15

برنامج إماراتي طموح لترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء عالمياً، يرتكز إلى مجموعة من الأسس أهمها تأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق المشاريع الوطنية لاستكشاف الفضاء، وتأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الشركات المتخصصة وإبرام الشراكات مع الدول والمؤسسات العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي توظف اقتصاد المعرفة أداة في تحقيق الأهداف التنموية حاضراً ومستقبلاً.
خُطى الإمارات ومنجزاتها تتسارع في تحقيق برنامجها الفضائي، آخرها الإعلان عن اختيار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي كأول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة الأمد على متن محطة الفضاء الدولية في 2023، لتكون الإمارات الدولة الـ 11 في التاريخ التي تشارك في مثل هذه المهمة، ولتضع بصمة عربية وعالمية جديدة تخدم الإنسانية، وتجسد حرص الدولة على التبادل المعرفي والتعاون والشراكة، ولتعزز مكانتها في عالم استكشاف الفضاء.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبرا عن فخرهما بهذا الاختيار الذي صادف أهله، وأكدا اعتزازهما بشباب الإمارات الذين لا يفتؤون يرفعون رصيد الوطن والعرب في قطاعات مهمة، ويثبتون أن إرادتهم وهمتهم وطموحهم كانت بمستوى ثقة قيادتنا الرشيدة التي مهدت الطريق وفتحت الآفاق واسعة أمامهم ليكونوا شركاء فاعلين في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية.

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