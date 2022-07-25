طحنون بن محمد: اختيار سلطان النيادي لمهمة بمحطة الفضاء فخر لأبناء الإمارات

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن اختيار سلطان النيادي ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، خطوة تدعو للفخر بأبناء الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اختيار ابن الإمارات المميز سلطان النيادي ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، خطوة تدعو للفخر بأبناء الإمارات، وترسخ تجربتها وحضورها في العالم».