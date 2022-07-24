«هدنة اليمن».. نحو السلام

وسط دعوات دولية للتهدئة في الأزمة اليمنية، وتعزيز جهود تمديد الهدنة الإنسانية، تأتي خروق ميليشيات الحوثي الإرهابية، لتبدد هذه الآمال التي أضحت نتائجها واضحة على مدى شهور الهدنة الماضية، كما تؤثر على مساعي أطراف الأزمة الهادفة إلى تعظيم مكاسب الهدنة من أجل الدخول في حوار شامل يفضي إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، ويحقق الأمن والاستقرار الذي يتوق إليه الشعب اليمني.

القصف الحوثي لحي «الروضة» بمدينة تعز، وسقوط 12 طفلاً بين قتيل وجريح، جريمة وعبث وتحدٍّ لإرادة المجتمع الدولي وجهود الأمم المتحدة التي بذلت للوصول إلى التهدئة، تضاف إلى أكثر من 7 آلاف خرق للهدنة، عبرت عن تنكّر الميليشيات لكل الرغبات الصادقة من قبل جميع أطراف الأزمة لوضع حد نهائي لمعاناة الشعب اليمني، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية التي تعمق حدة الأوضاع الإنسانية في محافظات البلاد.

المجتمع الدولي يطمح لأن يتم تجديد الهدنة مع بداية أغسطس لشهور ستة إضافية، بعد أن لمست جميع الأطراف انعكاسها الإيجابي على معيشة الشعب اليمني وحقن الدماء، لذلك فإن النيات الصادقة ووقف الحوثي لهذه الخروق وإسكات أصوات الطلقات والمدافع، هي المؤشر الحقيقي على جنوح الميليشيات للسلم، ووضع مصلحة الشعب اليمني وأمنه في سدة الأولويات، وبداية الطريق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.