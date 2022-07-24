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جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»

جدل في ألمانيا بشأن إجراءات لمواجهة «كورونا»
24 يوليو 2022 15:54

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الحر، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، موقف حزبه الرافض لفرض إجراءات شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال كريستيان ليندنر لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم الأحد، وستصدر في النسخ المطبوعة غداً الاثنين: «يجب ألا يكون هناك المزيد من تقييدات الحرية الجزافية الشاملة للجميع في المستقبل».

وتابع السياسي البارز: «إننا بحاجة لإجراءات محددة تضمن أكبر قدر ممكن من الحياة الاجتماعية وتترك الأشخاص بشكل أكبر قدر الإمكان لمسؤوليتهم الشخصية».

يشار إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً بين وزارتي الصحة والعدل في ألمانيا بشأن إجراءات مواجهة كورونا التي سيتقرر إدخالها مستقبلاً من أجل مواجهة الفيروس.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
برلين
ألمانيا
كورونا
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