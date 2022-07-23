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موقف ثابت

موقف ثابت
24 يوليو 2022 00:01

كعهدها دائماً، تقف الإمارات بثبات وقوة مع كل تحرك دولي يسهم في ضمان الأمن والاستقرار لمختلف شعوب العالم. وتمثل إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بالمبادرات الخيِّرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق إسطنبول أمس الأول، دعماً أكيداً للجهود المبذولة من أجل مساعدة العالم على تجنب أزمة غذاء دولية تهدد العديد من الشعوب.
كما يعكس الاتصال الهاتفي بين سموه والرئيس التركي مدى حرص الإمارات واهتمامها البالغ بضرورة تجنيب المدنيين والبنى التحتية وأركان النظام الدولي تداعيات الصراعات والنزاعات المسلحة.
فاتفاقية «مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية»، التي وقعتها أوكرانيا وروسيا وتركيا في إسطنبول، تعد بالفعل خطوة في الاتجاه الصحيح، تستحق ترحيب الإمارات، لإسهامها في تعزيز الأمن الغذائي عبر التخفيف من تداعيات أزمة الحبوب حول العالم.
ويمثل الموقف الإماراتي الداعم لجهود الوساطة المكثفة في هذا الصدد، استمراراً لسياسات الدولة، بتوجيهات القيادة الحكيمة، في العمل المتواصل من أجل ترسيخ دعائم السلام في العالم، عبر تسوية النزاعات بطرق سلمية تعزز الأمن الإقليمي والدولي من خلال تقريب مختلف وجهات النظر، بما يحقق مصالح الشعوب ويضمن استمرار الحوار الدولي الإيجابي بشأن مختلف القضايا.

محمد بن زايد
الإمارات
تركيا
رجب طيب أردوغان
روسيا
روسيا وأوكرانيا
صادرات الحبوب
اتفاق إسطنبول
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