«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يصطاد 22 ميدالية في «أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»



عمان (وام)



حقق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نجاحاً باهراً خلال مشاركتهم الحالية، في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو - جولة الأردن المقامة في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن حل في المركز الثالث للبطولة، محققاً 22 ميدالية خلال المنافسات، برصيد 13 ميدالية ذهبية، و8 فضيات وبرونزية، ما يعد أفضل إنجاز دولي للنادي في البطولات الدولية التي شارك بها خارج الدولة.

وأهدى أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرعاية الكريمة والدعم الكبير من قبل سموه، ما مهد للنجاحات الدولية المتميزة، مثنياً على الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي، وأسهم في مواصلة لاعبي النادي تفوقهم المحلي والدولي بالجو جيتسو.

وأشاد العويس بجهود إدارة التدريب الرياضي، ومتابعة مديرها عبد العزيز الحمادي، وبالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها أبناء الإمارات في المنافسات، مؤكداً الدور المتميز للمدير الفني للنادي بالجو جيتسو إبراهيم الحوسني، والروح الرياضية العالية التي ميزت لاعبي النادي المشاركين في البطولة، والبالغ عددهم 23 لاعباً.

ومن اللاعبين الذين أحرزوا الميداليات الذهبية، عبدالرحمن أحمد العويس، ومحمد عون الدويري، وعبدالكريم ماضي، وحارب الحمادي، وعمار محمد الحمادي، وعدنان فاروق الزرعوني، وعبدالرحمن جاسم المرزوقي، ومحمد جاسم، وجاسم عبدالله الحوسني، ومصعب محمد، وشما البلوشي، وذهبيتين للاعبة مروة الحوسني «بدلة» و«بدون بدلة».

فيما أحرز الميداليات الفضية كل من سام بيضون، ومايد إبراهيم الحوسني، وزايد سيف الشبيصي، ولطيفة طلال ياقوت، ووضاح حسين أبوشيخة، وسلطان العويس، وشذا البلوشي، ونوره طلال ياقوت، وأحرز الميدالية البرونزية مايد أحمد العويس.