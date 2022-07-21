«كوب 28».. حلول مستدامة

مواجهة التغير المناخي لم تعد ترفاً، وإنما ضرورة عالمية تتطلب توحيد الجهود وتسريعها لاحتواء هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية التي أضحت واضحة للعيان في مواسم ومواقع محددة، ولا يمكن الاستمرار في إغفالها، إنما يجب التصدي لها من أجل مستقبل الأرض والإنسان.

الإمارات تقف في الصدارة في التنبيه لآثار التغير المناخي، فهي الدولة الأولى التي أعلنت مبادرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050، واتبعت السياسات وأعدت التشريعات الهادفة إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة، وأقامت مشاريع الطاقة النظيفة ووظفت الذكاء الاصطناعي في التصنيع، وحافظت على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تبنت الدولة مفهوم الاستدامة في مسيرتها للخمسين عاماً المقبلة بما يحفظ التوازن بين البيئة والتنمية.

رغم أهمية الإجراءات التي تتخدها كل دولة لاحتواء تداعيات التغير المناخي، إلا أن الإمارات تؤمن بأن هذه الظاهرة تحتاج إلى التعاون والتكاتف عالمياً من أجل إحداث تقدم ملموس، لذلك كانت من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقات باريس وفيينا وكيوتو، واحتضنت المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما نظمت حوار أبوظبي للمناخ، وشاركت في حوار القادة للمناخ، فيما تحشد الجهود حالياً ليكون مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه العام المقبل، منصة للقاء الدول والحكومات والخبراء لتبادل الأفكار، ونقطة انطلاق حقيقية نحو إيجاد حلول مستدامة للحد من تداعيات تغير المناخ، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.