الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

اقتصادنا.. قوة الأداء

اقتصادنا.. قوة الأداء
21 يوليو 2022 00:15

قفزة كبيرة في النمو، يحققها الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتزايد النشاط في السوق العقاري، وتعافي نشاط السفر والسياحة باستقبال مطاري أبوظبي ودبي نحو 15.2 مليون مسافر في ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات التوظيف والأجور وانتعاش سوق الاستهلال المحلي، ناهيك عن تعزيز أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وجاذبيتها للمستثمرين.
النمو الكبير في الاقتصاد الوطني بنسبة 8.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، يرفع التوقعات بوصول نسبة النمو العام الحالي إلى 5.4%، وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي، الأمر الذي يؤكد من جديد قوة ومتانة وتكاملية منظومتنا الاقتصادية في احتواء تداعيات التغيرات العالمية، ويعكس مستوى ثقة المنظمات المالية والاقتصادية الدولية بأداء اقتصاد الإمارات التي اضطلعت بدور رائد عالمياً في احتواء «الجائحة».
الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة انتعاش قوية جديدة منذ بداية العام الحالي، ويسير نحو هدفه بأن يكون الاقتصاد الأقوى والأنشط عالمياً، عبر سياسات تنشد إقامة الشراكات مع العالم للاستفادة من الفرص ومزايا كل دولة، وإعداد تشريعات مرنة تشجع على جذب رؤوس الأموال واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات، وتقديم محفزات ومبادرات للمستثمرين لتسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى توظيف صدارة الدولة لمؤشرات دولية عديدة في مجال جودة الحياة والإقامة والعمل، وتوفر الأمن في تعزيز مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة.

الاقتصاد الوطني
الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
اقتصاد الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: ضرورة تبني الحل السياسي في أزمة أوكرانيا
22 يوليو 2022
تصاميم جامع النوري والمئذنة الحدباء (من المصدر)
ثقافة
دعم الإمارات يعيد معالم الموصل إلى الحياة
22 يوليو 2022
كزافييه شاتيل
عربي ودولي
السفير الفرنسي لـ«الاتحاد»: زيارة محمد بن زايد إلى باريس محورية وبالغة الأهمية
22 يوليو 2022
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
عربي ودولي
رئيس الوزراء العراقي يوجه بتعزيز إمكانات الجيش
22 يوليو 2022
غلاف الكتاب (من المصدر)
ثقافة
«كلمة» يُصدر «جغرافية البعوض السّياسيّة»
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©