اقتصادنا.. قوة الأداء

قفزة كبيرة في النمو، يحققها الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتزامن مع تصاعد وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتزايد النشاط في السوق العقاري، وتعافي نشاط السفر والسياحة باستقبال مطاري أبوظبي ودبي نحو 15.2 مليون مسافر في ثلاثة أشهر فقط، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات التوظيف والأجور وانتعاش سوق الاستهلال المحلي، ناهيك عن تعزيز أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وجاذبيتها للمستثمرين.

النمو الكبير في الاقتصاد الوطني بنسبة 8.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، يرفع التوقعات بوصول نسبة النمو العام الحالي إلى 5.4%، وفقاً لتقرير مصرف الإمارات المركزي، الأمر الذي يؤكد من جديد قوة ومتانة وتكاملية منظومتنا الاقتصادية في احتواء تداعيات التغيرات العالمية، ويعكس مستوى ثقة المنظمات المالية والاقتصادية الدولية بأداء اقتصاد الإمارات التي اضطلعت بدور رائد عالمياً في احتواء «الجائحة».

الاقتصاد الوطني يدخل مرحلة انتعاش قوية جديدة منذ بداية العام الحالي، ويسير نحو هدفه بأن يكون الاقتصاد الأقوى والأنشط عالمياً، عبر سياسات تنشد إقامة الشراكات مع العالم للاستفادة من الفرص ومزايا كل دولة، وإعداد تشريعات مرنة تشجع على جذب رؤوس الأموال واستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات، وتقديم محفزات ومبادرات للمستثمرين لتسهيل ممارسة الأعمال، إضافة إلى توظيف صدارة الدولة لمؤشرات دولية عديدة في مجال جودة الحياة والإقامة والعمل، وتوفر الأمن في تعزيز مسيرتها التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة.