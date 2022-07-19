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الإمارات وفرنسا.. رسالة إنسانية

الإمارات وفرنسا.. رسالة إنسانية
20 يوليو 2022 00:15

الإمارات وفرنسا تقفان معاً في مواجهة التحديات العالمية، وتسعيان إلى بناء جسور التواصل والتعاون، وتمهدان الطرق أمام إرساء السلام والاستقرار والعيش المشترك.. هي رسالة إنسانية مشتركة بين البلدين أطّرت بنود البيان الختامي الذي صدر في ختام زيارة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى باريس وحظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، بسبب الدور المهم الذي يلعبه البلدان على الساحة الدولية، وتزامن الزيارة مع تحديات سياسية واقتصادية دولية يتطلب التعاون من أجل الوصول إلى حلول.
أمن الطاقة والغذاء وحماية المناخ، كانت قضايا عالمية حاضرة في مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محاولة للتخفيف من حدة وطأتها على الدول والشعوب، والسعي لتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية التي انعكست بآثارها على الوضع الإنساني ومنظومة إمدادات السلع العالمية، كما أكدت الدولتان على وضع العمل المناخي على سدة الأولويات، والحرص على تعزيز أمن الطاقة عالمياً.
الزيارة أعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بإقامة شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة وتوقيع اتفاقات والاهتمام بالمشاريع المستقبلية في مجالات التعليم والثقافة والفضاء والاستدامة، في ظل تقارب الرؤى حول عديد من القضايا، والحرص على توظيف الشراكة بين البلدين في كل ما يصب تجاه تحقيق السلام والاستقرار، ويحقق التنمية والازدهار في المنطقة وخارجها.

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