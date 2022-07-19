اتحاد الجو جيتسو يبدأ معسكره الصيفي



أبوظبي (الاتحاد)

وسط مشاركة كبيرة من الأطفال والشباب عشاق رياضة الجو جيتسو، انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي للجو جيتسو الذي ينظمه اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع الرؤية العالمية للاستثمار، والمستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

ويستقبل مركز تدريب اتحاد الجو جيتسو في «جو جيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية ومراكز اللياقة UAEJJ Fitness في منطقة الباهية بأبوظبي، ومردف بدبي، والسلامات في العين على مدى 8 أسابيع البنين والبنات من الفئة العمرية بين 6 و16 عاماً، في خطوة تعكس حرص الاتحاد على حث الأجيال الناشئة والصغار على الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية.

ويهدف الاتحاد من خلال المبادرة، التي تتضمن حزمة من الأنشطة الرياضية والبدنية لاستقطاب المزيد من محبي رياضة الجو جيتسو والراغبين في احتراف اللعبة مستقبلاً.

ويتيح المعسكر للمشاركين اكتساب مهارات جديدة، من خلال برامج تدريبية متكاملة مصممة وفقاً لأعلى المعايير.

وأشاد الاتحاد بمستويات الإقبال على المشاركة في المعسكر الصيفي، مؤكداً أن هذه الأنشطة تمثل ركناً أساسياً من مسؤوليته تجاه المجتمع، لا سيما أنها تسهم في تنمية العنصر البشري، وتنشئة الأطفال والصغار، وتنمية القيم الاجتماعية والوطنية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً برياضة الجو جيتسو، وتحفيز الأجيال على البحث والمبادرة والارتقاء بالقدرات والمواهب، وحسن إدارة الوقت.

وأوضح الاتحاد أنه قام هذا العام بتوسيع نطاق إقامة المعسكر الصيفي ليشمل كلاً من أبوظبي والعين ودبي، ضمن مساعيه لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين على مستوى الدولة، في ظل الإقبال المتزايد من كافة شرائح المجتمع على التعرف على اللعبة وممارستها واحترافها.

ويوفر المعسكر مدربين ومشرفين من أصحاب الكفاءة والخبرة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب بدقة وتحفيز كل العناصر الجديدة المنضمة حديثاً من البنين والبنات على عشق اللعبة والارتباط بها والرغبة بالارتقاء بمواهبهم لصناعة أبطال في المستقبل القريب.