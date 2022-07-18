الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

زيارة تاريخية

زيارة تاريخية
19 يوليو 2022 01:00

نصف قرن من الشراكة القوية والراسخة بين الإمارات وفرنسا، حرصت خلالها قيادتا البلدين على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والثقافي، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل سوياً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية، انطلاقاً من الإمكانات والمزايا والسمعة الدولية التي يتمتع بها البلدان، إلى جانب وفرة الفرص الواعدة لدى كل منهما لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه.
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اختار فرنسا لتكون أولى محطاته الدولية، وهي الزيارة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«التاريخية»، كونها تخدم قضايا إنسانية سامية في ظل تحديات عالمية عابرة للحدود، كما تهدف لاحتواء تداعيات عديد من القضايا الدولية على رأسها أمن الطاقة العالمي، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، إلى جانب سعيها لتعزيز أواصر الشراكة بين الإمارات وفرنسا ودعم تطلعات البلدين إلى مستقبل أفضل.
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجدد من باريس رؤية القيادة الرشيدة بأهمية توحيد الجهود الدولية وتسريع الخطى في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم كل فرص إحلال الاستقرار، وتوظيف الشراكات في خدمة الشعوب، وهو التزام قوي يبديه البلدان في إطار من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لتحقيق الهدف بدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة من أجل الحفاظ على كوكب الأرض والإنسان، والعيش بسلام.

أخبار ذات صلة
انضمام "الاتحاد للطيران" لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة"
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
تابع التغطية كاملة
الإمارات وفرنسا
رئيس الدولة
الإمارات
فرنسا
العلاقات الإماراتية الفرنسية
محمد بن زايد
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تعود إلى مبنى 4 في مطار لندن هيثرو حاتم جاد
الاقتصادي
انضمام "الاتحاد للطيران" لبرنامج "القيمة الوطنية المضافة"
اليوم 12:23
تشهد مناطق عدة في أوروبا انتشار حرائق الغابات
عربي ودولي
إجلاء المئات من شمال إيطاليا وسط انتشار حرائق الغابات
اليوم 12:19
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©