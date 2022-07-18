زيارة تاريخية

نصف قرن من الشراكة القوية والراسخة بين الإمارات وفرنسا، حرصت خلالها قيادتا البلدين على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلمي والثقافي، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل سوياً لإيجاد حلول للتحديات الإنسانية، انطلاقاً من الإمكانات والمزايا والسمعة الدولية التي يتمتع بها البلدان، إلى جانب وفرة الفرص الواعدة لدى كل منهما لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اختار فرنسا لتكون أولى محطاته الدولية، وهي الزيارة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«التاريخية»، كونها تخدم قضايا إنسانية سامية في ظل تحديات عالمية عابرة للحدود، كما تهدف لاحتواء تداعيات عديد من القضايا الدولية على رأسها أمن الطاقة العالمي، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، إلى جانب سعيها لتعزيز أواصر الشراكة بين الإمارات وفرنسا ودعم تطلعات البلدين إلى مستقبل أفضل.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجدد من باريس رؤية القيادة الرشيدة بأهمية توحيد الجهود الدولية وتسريع الخطى في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم كل فرص إحلال الاستقرار، وتوظيف الشراكات في خدمة الشعوب، وهو التزام قوي يبديه البلدان في إطار من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لتحقيق الهدف بدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة من أجل الحفاظ على كوكب الأرض والإنسان، والعيش بسلام.