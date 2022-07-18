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«آبل» تعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق
«آبل» تعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق
18 يوليو 2022 23:52

قالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن عملاق التكنولوجيا «آبل» يعتزم إبطاء التوظيف والإنفاق العام القادم في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقال التقرير، إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات، وإن «آبل» ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023 .

وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية، وتراجعت حوالي 1.6 بالمئة إلى 147.72 دولار بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

و«آبل» هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم إلى «ميتا بلاتفورمس» و«تسلا» وعدد من البنوك الأميركية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.

المصدر: وكالات
آبل» و«جوجل
أجهزة «آبل»
آبل
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