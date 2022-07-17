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قطاع الفضاء.. استدامة واقتصاد
قطاع الفضاء.. استدامة واقتصاد
18 يوليو 2022 00:15

أهداف وطنية وعالمية، تستهدفها القفزة الجديدة للإمارات في عالم الفضاء، ضمن سلسلة إنجازات متواصلة وضعت الدولة على طريق الريادة في هذا القطاع، عبر إعداد رواد الفضاء وإطلاق الأقمار الاصطناعية وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، فيما تستعد الدولة لمشاريع مستقبلية بإرسال المستكشف راشد إلى القمر، والسعي لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات.
القفزة الجديدة تمثلت في إطلاق الإمارات أول مشروع لتطوير سرب من الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة، وتأسيس صندوق وطني بقيمة 3 مليارات درهم لدعم قطاع الفضاء، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمضي في ترسيخ قطاع الفضاء كرافد مهم من روافد اقتصاد المعرفة، وترجمة لجهود الإمارات في مجال الاستدامة البيئية واحتواء عوامل التغير المناخي، ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي.
عبر هذه المشاريع المهمة، فإن الإمارات ترسخ تميزها في قطاع الفضاء وصناعاته المتقدمة، بتأهيل الكوادر الإماراتية، وتحفيز مشروع مناطق الفضاء الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاع، ودعم تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء، الأمر الذي يصب في سعي الدولة لتنويع اقتصاداتها، وجذب مزيد من الاستثمارات، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.

قطاع الفضاء
محمد بن راشد
الأقمار الاصطناعية
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الفضاء
الإمارات
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