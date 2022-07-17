الحرائق تدمر مساحات شاسعة في أوروبا

لا تزال حرائق الغابات مستعرة في عدة دول أوروبية مع استمرار موجة الحر التي حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة متجاوزة الأربعين درجة مئوية. وفي إسبانيا، لا يزال 20 حريقاً مستعراً في الغابات، وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد، من الجنوب إلى أقصى الشمال الغربي في غاليسيا، حيث دمّرت الحرائق حوالي 4400 هكتار من الأراضي هذا الأسبوع، بحسب السلطات الإسبانية.وسمح لـ300 شخص من أصل ثلاثة آلاف بالعودة إلى منازلهم اليوم، بعدما تمّ إجلاؤهم بشكل وقائي بالقرب من ملقة في أقصى الجنوب الإسباني. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية درجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في معظم أنحاء البر الرئيسي للبلاد وجزر البليار في البحر المتوسط، على أن تصل درجة الحرارة إلى 42 درجة في مدينة لوغرونو الشمالية، و40 درجة في مدريد وإشبيلية، في الجنوب.

وفي جنوب غرب فرنسا، يواصل رجال الإطفاء التصدي للحرائق خصوصاً في جيروند حيث غطّى الدخان حوالي 11 ألف هكتار من الغابات في سياق موجة حر مع توقع بلوغ مستويات 40 درجة مئوية وفقاً للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت اليوم 15 منطقة في غرب فرنسا في أعلى درجة تأهب.

وحذرت المؤسسة العامة للأرصاد الجوية من أنّ الحرارة تتزايد بينما تنتشر موجة الحر في مختلف أنحاء البلاد كما توقعت أن يكون غدا الاثنين الأكثر حرا في غرب فرنسا مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أربعين درجة في مناطق عدة بينها بريتاني ونورماندي باس وأكيتان وغرب أوكسيتاني.

وفي مقاطعة "تيتست دو بوش" أعلنت السلطات المحلية أن المساحات التي أتت عليها النيران بلغت حوالي 3200 و3400 هكتار وفي منطقة "لانديراس" تراوحت المساحات التي أتت عليها النيران بين 7000 و7200 هكتار.

وفي البرتغال أشار آخر تقرير صادر عن الحماية المدنية البرتغالية إلى أن حرائق الأسبوع الماضي خلّفت قتيلين ونحو ستين جريحا وعدت جميع الأراضي البرتغالية تقريباً معرّضة للحرائق بناء على مخاطر قصوى أو عالية جدا أو عالية، لا سيما المناطق الداخلية الوسطى والشمالية. ووفقاً لآخر التقديرات، أتت الحرائق على ما بين 12000 و15000 هكتار من الغابات.

وفي اليونان، سيطر رجال الإطفاء على حريق اندلع يوم الجمعة الماضي وتسبّب في إخلاء وقائي لسبع قرى في منطقة ريفية في محافظة ريثيمنو في جزيرة كريت. وفي المملكة المتحدة أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه أحمر من الحرارة الشديدة، محذّرة من خطر على الحياة وقال مكتب الأرصاد الجوية إنّ درجات الحرارة في جنوب إنجلترا قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى، يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.



