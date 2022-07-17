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البابا يدعو لاستئناف المفاوضات بشأن أزمة أوكرانيا
البابا
17 يوليو 2022 17:13

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لإجراء مفاوضات في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتساءل البابا بعد صلاة اليوم الأحد، قائلاً: «كيف لا يمكن للمرء أن يفهم أن الحرب لن تؤدي إلا إلى الدمار والموت، وأنها تفرق الشعوب وتقتل الحقيقة والحوار».

وتابع البابا 85 عاماً: «أدعو وآمل أن تبدأ جميع الأطراف الفاعلة في استئناف المفاوضات، وألا تغذي عبثية الحرب».

ويعتزم البابا التوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف في ظل الحرب الحالية، ولكن لم يتحدد موعد لذلك حتى الآن.

وأكد بالفعل مسؤولون رفيعو المستوى بالفاتيكان، مثل الكاردينال بيترو بارولين -الشخصية الثانية بعد البابا فرنسيس في الفاتيكان- نية البابا للسفر.

المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
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